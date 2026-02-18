Wirtschaft

Stellenabbau: Keine neuen Jobs zum Jahresende - Fachkräftemangel wird geringer

Auf Grund der schwachen Konjunktur sinkt die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland weiter. Dienstleistungsjobs können die Jobverluste in der Industrie nicht mehr ausgleichen. Die Nachfrage nach Fachkräften und die Anzahl an Ausbildungsplätzen gehen zurück.