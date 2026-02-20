Politik

NATO unter Druck: USA drängen auf Ende der Irak-Mission und Truppenabbau im Kosovo

Die USA drängen in der NATO auf einen Kurswechsel und stellen Auslandseinsätze zunehmend infrage. Steht das Bündnis vor einer grundlegenden Neujustierung seiner Rolle zwischen Europa, dem Irak und dem Westbalkan?
Die USA drängen die NATO zu einem strategischen Kurswechsel im Irak und auf dem Westbalkan und stellen damit die künftige Ausrichtung des Bündnisses infrage

  • Die USA drängen die NATO, die Irak-Mission zu beenden und die Kosovo-Truppe zu verkleinern.

  • Mehrere europäische Verbündete warnen vor neuen Risiken im Irak und auf dem Westbalkan.

  • Washington zieht eigene Soldaten aus Syrien und dem Irak ab und will die NATO stärker auf Europa ausrichten.

