MTU Aero Engines-Aktie: Dividende steigt nach Gewinnsprung

MTU Aero Engines-Aktie: Dividende steigt nach deutlichem Gewinnanstieg an

Die MTU Aero Engines-Aktie rückt in den Fokus: Starke Geschäfte mit neuen Turbinen, Ersatzteilen und Wartungsleistungen haben dem Münchner Triebwerksbauer MTU (ISIN: DE000A0D9PT0) im Jahr 2025 einen deutlichen Gewinnanstieg ermöglicht. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) legte um 29 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro zu, wie der DAX-Wert am Dienstag in München bekanntgab. Der Überschuss erhöhte sich sogar um 60 Prozent auf gut eine Milliarde Euro.

Vor diesem Hintergrund soll die Dividende von 2,20 auf 3,60 Euro steigen und damit klar stärker als von Analysten prognostiziert. Die positiven MTU-Zahlen dürften auch dem MTU-Aktienkurs und der MTU Aero Engines-Aktie Rückenwind verleihen. Für 2026 kündigte der neue Vorstandschef Johannes Bussmann weiteres Wachstum bei Umsatz und Gewinn an.

Ausblick bestätigt Wachstumskurs bis 2030

Konkret soll der bereinigte Umsatz von zuletzt 8,7 Milliarden auf 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro zulegen. Beim bereinigten operativen Gewinn peilt das Management einen Anstieg auf 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro an. Bussmann sieht den Triebwerksbauer damit auf Kurs in Richtung seiner mittelfristigen Ziele. Für 2030 hält er unverändert an einem Umsatzziel von 13 bis 14 Milliarden Euro fest. Für Anleger bleibt die MTU Aero Engines-Aktie als DAX-Wert damit ein zentraler Profiteur der starken operativen Entwicklung, was sich perspektivisch auch im MTU-Aktienkurs widerspiegeln könnte.