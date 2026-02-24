Politik

Ukraine-Krieg: Schäden höher als erwartet – Ukraine-Wiederaufbau kostet 500 Milliarden Euro

Der Ukraine-Krieg hat gewaltige Zerstörungen hinterlassen – mit Folgen für Wirtschaft, Infrastruktur und Millionen Menschen. Eine neue internationale Analyse beziffert nun das Ausmaß der Schäden und die Kosten für den Ukraine-Wiederaufbau. Doch wer soll das alles finanzieren?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
24.02.2026 05:55
Lesezeit: 2 min
Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine: Neue Zahlen zeigen das ganze Ausmaß der Zerstörung durch den Ukraine-Krieg und was der Ukraine-Wiederaufbau wirklich kosten wird (Foto: dpa). Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Wie hoch sind die tatsächlichen Schäden durch den Ukraine-Krieg?
  • Welche Regionen trifft der Ukraine-Krieg am stärksten?
  • Warum kostet der Ukraine-Wiederaufbau fast 500 Milliarden Euro?

