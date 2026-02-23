US-Börsen: US-Aktien fallen aufgrund von Zollentscheidung und KI-Ängsten

Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete die größten Verluste und fiel um rund 1,7 Prozent bzw. über 800 Punkte. Der S&P 500 gab um etwa 1 Prozent nach, und der technologielastige Nasdaq Composite sank um 1,1 Prozent. Am Freitag hatten sich die Märkte zwar volatil gezeigt, den Handelstag jedoch im Plus beendet.

Trump kündigte am Wochenende die Einführung eines weltweiten Zolls in Höhe von 15 Prozent an, nachdem der Oberste Gerichtshof am Freitag seine im vergangenen Jahr verkündete Notfall-Steuerpolitik aufgehoben hatte.

KI-Ängste belasten den Technologiesektor

Die IBM-Aktie brach um 13 Prozent ein, nachdem Anthropic die Entwicklung eines KI-gestützten Tools bekannt gegeben hatte, das Analysen und Aufgaben automatisieren soll, die üblicherweise von kostspieligen Beratungsteams ausgeführt werden. Auch Accenture und Cognizant Technology Solutions gerieten unter Druck.

Die mit künstlicher Intelligenz verbundenen Geschäftsrisiken rückten erneut in den Fokus, da Investoren die potenziellen Auswirkungen von KI-Lösungen auf die Geschäftsmodelle verschiedener Branchen bewerteten.

Nvidia-Ergebnisse im Fokus

Die Nvidia-Aktie blieb am Montag weitgehend unverändert, während der restliche Markt nachgab. Der KI-Chiphersteller veröffentlicht seine Ergebnisse für das vierte Quartal am Mittwoch nach Börsenschluss; dies gilt als eine der am meisten erwarteten Bekanntmachungen der laufenden Berichtssaison.

Laut der Konsensprognose der Bloomberg-Analysten dürfte der Quartalsgewinn pro Aktie von Nvidia 1,53 Dollar und der Umsatz 65,8 Milliarden Dollar erreichen. Ein Jahr zuvor lagen die entsprechenden Werte bei 0,89 Dollar und 39,3 Milliarden Dollar.

Die Ergebnisse folgen auf die Markteinführung des neuen KI-Superchips „Vera Rubin“ im Januar auf der jährlichen CES-Technologiemesse in Las Vegas.

Die größten Gewinner und Verlierer des Tages

Der größte Gewinner des Tages war Arcellx: Die Aktie stieg um 77,4 Prozent, nachdem bekannt wurde, dass Gilead Sciences das Unternehmen für 115 Dollar pro Aktie in bar sowie einem bedingten Wertrecht (Contingent Value Right) von 5 Dollar pro Aktie übernimmt. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf 7,8 Milliarden Dollar.

Zu den Gewinnern zählten auch ImmunityBio (+12,9 Prozent), Veris Residential (+12,3 Prozent) und Viking Therapeutics (+11,1 Prozent).

Den größten Verlust verzeichnete Novo Nordisk; die Aktie fiel um 16,4 Prozent, nachdem das Adipositas-Medikament CagriSema in einer wichtigen Phase-3-Vergleichsstudie hinter dem Medikament des Konkurrenten Eli Lilly zurückgeblieben war.

Auf der Verliererliste folgten BillionToOne (-15,6 Prozent), IBM (-13,2 Prozent) und RingCentral (-12,5 Prozent).

Vor dem Hintergrund einer Flucht in sichere Anlagen stieg der Goldpreis um 2,1 Prozent.

Die PayPal-Aktie legte um 5,8 Prozent zu, nachdem Berichte aufgekommen waren, dass das Unternehmen das Interesse potenzieller Übernahmekandidaten geweckt hat.

Am Dienstag warten Investoren auf die Quartalsergebnisse von Home Depot.