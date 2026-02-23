Wirtschaft

Ifo-Index steigt: Wirtschaft sendet erste Signale der Erholung

Der Ifo-Index sendet ein positives Signal für die deutsche Wirtschaft. Nach langer Schwächephase hellt sich das Ifo-Geschäftsklima spürbar auf. Doch reicht dieser Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex aus, um eine nachhaltige Trendwende einzuleiten – oder bleibt die Erholung fragil?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
23.02.2026 11:42
Lesezeit: 2 min
Ifo-Index steigt: Wirtschaft sendet erste Signale der Erholung
Containerbrücken auf dem Containerterminal Altenwerder: Ifo-Index mit positiven Signalen (Foto: dpa). Foto: Christian Charisius

Im Folgenden:

  • Warum steigt der Ifo-Index stärker als erwartet?
  • Wie bewerten Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage?
  • Welche Erwartungen spiegeln sich im Ifo-Geschäftsklima wider?

