Politik

Vier Jahre Ukraine-Krieg: Wie nah ist der Frieden wirklich?

Vier Jahre nach Beginn des Ukraine-Kriegs ist ein Ende der Kämpfe nicht in Sicht. Diplomatische Initiativen laufen, doch die Fronten bleiben verhärtet. Zwischen militärischer Erschöpfung, geopolitischen Interessen und wirtschaftlichem Druck stellt sich die entscheidende Frage: Wie realistisch ist ein tragfähiger Ukraine-Frieden?