Demografischer Wandel: Europa und vor allem Deutschland altern schneller

Niedrige Geburtenraten, steigende Lebenserwartung: Europa erlebt einen erheblichen demografischen Wandel. Aktuelle Daten belegen die Verschiebung der Altersstruktur in den EU-Staaten: Allein in Deutschland wird die Bevölkerung bis 2027 um zehn Prozent schrumpfen. Wie sich für den alternden Kontinent der Druck auf Arbeitsmarkt und Sozialsysteme erhöhen wird.