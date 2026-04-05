Wirtschaft

Emissionsfreie Baumaschinen in Europa: Hohe Kosten bremsen den Markt

Die Umstellung auf emissionsfreie Baumaschinen gewinnt an Dynamik, bleibt aber durch hohe Kosten und strukturelle Hürden ausgebremst. Welche politischen und wirtschaftlichen Faktoren entscheiden darüber, ob sich diese Technologie europaweit durchsetzt?