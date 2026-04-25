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Open-XDR gegen Cyberangriffe: Wie Unternehmen den Überblick behalten

Unternehmen stehen angesichts wachsender Cyberangriffe und komplexer IT-Strukturen vor der Herausforderung, Sicherheitsrisiken schneller und präziser zu bewerten. Wie gelingt es, aus einer Flut von Warnmeldungen jene Bedrohungen herauszufiltern, die tatsächlich entscheidend sind?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
25.04.2026 07:21
Lesezeit: 3 min
Open-XDR gegen Cyberangriffe: Wie Unternehmen den Überblick behalten
Unternehmen kämpfen mit einer Flut an Cyberwarnungen, doch erst eine gezielte Auswertung der Daten entscheidet darüber, welche Sicherheitsrisiken tatsächlich kritisch sind (Foto: dpa) Foto: Andreas Arnold

Im Folgenden:

  • Warum zu viele Sicherheitswerkzeuge den Schutz vor Cyberangriffen verschlechtern können.
  • Wie Open-XDR-Plattformen aus Datenflut verwertbare Bedrohungseinschätzungen machen.
  • Weshalb der deutsche Mittelstand bei der Abwehr industrialisierter Cyberangriffe besonders gefährdet ist.

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