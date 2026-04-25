Panorama

40 Jahre nach Tschernobyl: Die langfristigen Folgen für Deutschland

Die Nuklearkatastrophe von 1986 wirkt bis heute nach – auch in Deutschland. Doch wie stark ist die Strahlenbelastung 40 Jahre nach Tschernobyl aktuell noch? Und welche Rolle spielen Lebensmittel wie Pilze oder Wild? Experten liefern Antworten, doch nicht alle Fragen sind endgültig geklärt.