Panorama

40 Jahre nach Tschernobyl: Die langfristigen Folgen für Deutschland

Die Nuklearkatastrophe von 1986 wirkt bis heute nach – auch in Deutschland. Doch wie stark ist die Strahlenbelastung 40 Jahre nach Tschernobyl aktuell noch? Und welche Rolle spielen Lebensmittel wie Pilze oder Wild? Experten liefern Antworten, doch nicht alle Fragen sind endgültig geklärt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
25.04.2026 09:19
Lesezeit: 3 min
40 Jahre nach Tschernobyl: Die langfristigen Folgen für Deutschland
Ein Strahlenwarnzeichen steht in der Sperrzone um das explodierte Atomkraftwerk Tschernobyl. (Foto: dpa) Foto: ---

Im Folgenden:

  • Warum ist Tschernobyl noch immer ein Thema in Deutschland?
  • Wie gefährlich ist radioaktive Strahlung heute wirklich?
  • Welche Regionen sind besonders betroffen?

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