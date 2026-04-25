Politik

EU plant Reform der DSGVO: Weniger Bürokratie für Unternehmen

Die EU will zentrale Digitalregeln wie DSGVO und Cookie-Vorgaben vereinfachen und stärker aufeinander abstimmen. Führt der geplante Umbau der Regulierung zu weniger Bürokratie oder entstehen neue Unsicherheiten für Unternehmen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
25.04.2026 14:11
Lesezeit: 3 min
EU plant Reform der DSGVO: Weniger Bürokratie für Unternehmen
Die EU plant eine Vereinfachung von DSGVO, Cookie-Regeln und Digitalgesetzen, um Bürokratie zu reduzieren und die Regulierung für Unternehmen einheitlicher zu gestalten (Foto: iStock.com, nathaphat) Foto: nathaphat

Im Folgenden:

  • Warum die EU die DSGVO-Meldefrist von 72 auf 96 Stunden verlängern will.
  • Wie der digitale Omnibus mehrere EU-Datenregelwerke bündeln und vereinfachen soll.
  • Welche Spannungen zwischen Digital Services Act und DSGVO für Unternehmen entstehen.

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