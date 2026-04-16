Politik

Ungarn vor Kehrtwende: Debatte um EU-Kredit für die Ukraine nimmt Fahrt auf

Nach dem politischen Umbruch in Ungarn rücken die EU-Finanzhilfen für die Ukraine wieder in den Fokus. Wird Budapest seine Blockade aufgeben und damit den Weg für die zugesagten Milliarden freimachen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
16.04.2026 15:46
Lesezeit: 2 min
Ungarn vor Kehrtwende: Debatte um EU-Kredit für die Ukraine nimmt Fahrt auf
Ungarn steht vor der Aufhebung seiner Blockade gegen EU-Finanzhilfen, wodurch die Ukraine auf dringend benötigte Mittel hoffen kann. (Foto: dpa) Foto: S Pinter

Im Folgenden:

  • Warum Pistorius mit einem baldigen Ende der ungarischen Blockade des EU-Kredits rechnet.
  • Weshalb der Druschba-Pipeline-Streit die Freigabe der 90 Milliarden Euro bisher verhindert hat.
  • Welche Kompromisslinie sich nach dem politischen Machtwechsel in Budapest abzeichnet.

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