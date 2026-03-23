Wirtschaft

Eli Lilly-Aktie: Dieser Wirkstoff könnte den Milliardenmarkt neu ordnen

Ein neuer Wirkstoff von Eli Lilly sorgt für Unruhe im globalen Pharmamarkt. Retatrutid liefert Ergebnisse, die bisherige Medikamente klar übertreffen. Damit verschiebt sich die Machtbalance im Milliardenmarkt für Abnehmpräparate. Anleger fragen sich, ob die Eli Lilly-Aktie vor dem nächsten großen Sprung steht.