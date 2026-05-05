Technologie

KI frisst Google: Warum Unternehmen ihre Sichtbarkeit verlieren - und wie sie das ändern

Jahrelang investierten deutsche Unternehmen erhebliche Budgets in die Suchmaschinenoptimierung (SEO). Wer bei Google auf Seite eins stand, generierte verlässlich Traffic – und damit Umsatz. SEO galt als kalkulierbarer Wachstumstreiber der digitalen Ökonomie. Doch genau dieses System gerät ins Wanken.
Autor
avtor
Anika Völger
05.05.2026 12:17
Lesezeit: 3 min
KI frisst Google: Warum Unternehmen ihre Sichtbarkeit verlieren - und wie sie das ändern
Immer weniger Klicks trotz Top-Rankings: KI verändert die Suche grundlegend. Warum Unternehmen unsichtbar werden – und was sie jetzt tun müssen (Foto: dpa). Foto: Philip Dulian

Im Folgenden:

  • Sichtbarkeit ohne Klicks: Unternehmen werden gefunden – aber nicht mehr besucht.
  • KI entscheidet statt Google: Wer nicht in Antworten auftaucht, ist digital schlechter sichtbar.
  • Content ohne Wirkung: Firmen liefern Daten – doch die Kunden bleiben bei der KI.

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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