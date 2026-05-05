Technologie

KI frisst Google: Warum Unternehmen ihre Sichtbarkeit verlieren - und wie sie das ändern

Jahrelang investierten deutsche Unternehmen erhebliche Budgets in die Suchmaschinenoptimierung (SEO). Wer bei Google auf Seite eins stand, generierte verlässlich Traffic – und damit Umsatz. SEO galt als kalkulierbarer Wachstumstreiber der digitalen Ökonomie. Doch genau dieses System gerät ins Wanken.