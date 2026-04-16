Technologie

AEO: Wie KI-Suchmaschinen Google den Rang ablaufen

Die klassische Google-Suche verliert an Macht, während KI-Systeme Antworten direkt liefern. Unternehmen kämpfen nicht mehr um Rankings, sondern um Erwähnungen in KI-Antworten. Wer dort nicht auftaucht, wird künftig schlicht übersehen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
16.04.2026 12:23
Lesezeit: 3 min
AEO: Wie KI-Suchmaschinen Google den Rang ablaufen
Die Google-Suche verliert an Einfluss, während KI-Systeme Antworten liefern. (Foto: dpa | Mohssen Assanimoghaddam) Foto: Mohssen Assanimoghaddam

Im Folgenden:

  • Warum Unternehmen plötzlich nicht mehr für Google optimieren.
  • Wie KI-Systeme die Spielregeln der Online-Sichtbarkeit verändern.
  • Welche Rolle Medienberichte in der neuen Suchlogik spielen.

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