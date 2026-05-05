Politik

China gewährt Afrika fast flächendeckend Zollfreiheit: mit einer Ausnahme

China öffnet seinen Markt weitgehend für Afrika. 53 von 54 Staaten erhalten zollfreien Zugang – der Schritt ist jedoch nicht nur wirtschaftlich motiviert, sondern Teil einer größeren geopolitischen Strategie.
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Deutsche Wirtschaftsnachrichten, Maximilian Modler
05.05.2026 11:49
Lesezeit: 3 min
China gewährt Afrika fast flächendeckend Zollfreiheit: mit einer Ausnahme
China öffnet seinen Markt für fast ganz Afrika und schafft Zölle für 53 Staaten ab. Hinter der Entscheidung steht jedoch weit mehr als reine Handelspolitik – es geht um globale Machtverschiebung. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum China Afrika fast flächendeckend zollfreien Zugang gewährt.
  • Welche Ausnahme Eswatini vom neuen Zollmodell betroffen ist.
  • Wie der Handel zwischen China und Afrika strukturell ungleich bleibt.

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