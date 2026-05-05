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Unicredit greift Commerzbank an: Übernahme rückt näher

Unicredit macht Ernst und treibt die Übernahme der Commerzbank mit Tempo voran. Doch Widerstand aus Berlin und Frankfurt könnte den Deal noch kippen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
05.05.2026 14:37
Aktualisiert: 05.05.2026 14:37
Lesezeit: 4 min
Unicredit greift Commerzbank an: Übernahme rückt näher
Unicredit startet ein Übernahmeangebot für die Commerzbank und erhöht den Druck auf Management und Politik. (Foto: dpa) Foto: Michael Brandt

Im Folgenden:

  • Wie realistisch eine Übernahme ohne Kontrollmehrheit tatsächlich ist.
  • Welche Rolle der deutsche Staat im Machtkampf spielt.
  • Warum das Angebot für viele Aktionäre unattraktiv wirken könnte.

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