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Wie erfolgreich ist der TikTok-Shop?

Seit März 2025 ist TikTok nicht mehr nur ein soziales Netzwerk. Nutzer in Deutschland können in der Video-App seitdem auch einkaufen. Welche Relevanz hat der Shop zwölf Monate nach dem Start? Ein Überblick:
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
25.03.2026 07:25
Lesezeit: 3 min
Wie erfolgreich ist der TikTok-Shop?
Vor einem Jahr startete TikTok seinen Shop in Deutschland und wollte den Onlinehandel neu erfinden. Erste Daten zeigen wachsende Umsätze, aber auch große Zweifel der Nutzer. (Foto: dpa) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Warum der TikTok-Shop schneller wächst als viele klassische Onlineshops.
  • Wie viele Deutsche bereits über TikTok einkaufen.
  • Welche Produkte im TikTok-Shop besonders gut laufen.

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