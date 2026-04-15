Politik

„Strategische Partnerschaft“ mit Deutschland: Mehr Militärhilfe für die Ukraine beschlossen

Die Militärhilfe für die Ukraine nimmt Fahrt auf. Nach neuen Rüstungskooperationen Deutschlands legt auch Großbritannien nach. Auch die Ungarn-Wahl verbessert die Rahmenbedingungen. Eine Freigabe des 90-Milliarden-Kredit der EU wird erwartet.