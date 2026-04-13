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Kennzeichnung im Produktionstempo: Wie Brady die Industrie neu taktet

Produktionslinien laufen schneller denn je, doch die Rückverfolgbarkeit hinkt oft hinterher. Brady setzt genau hier an und zeigt, wie sich Identifikation und Datenerfassung ohne Tempoverlust direkt in den Fertigungsfluss integrieren lassen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.04.2026 00:00
Lesezeit: 2 min
Kennzeichnung im Produktionstempo: Wie Brady die Industrie neu taktet
Ohne effiziente Kennzeichnung drohen Engpässe in der Fertigung. Brady zeigt, wie sich Rückverfolgbarkeit nahtlos und ohne Tempoverlust umsetzen lässt. (Foto: BRADY GmbH)

Brady: Kennzeichnung im Produktionstempo als Schlüssel für Rückverfolgbarkeit

In industriellen Fertigungsprozessen entscheidet die Geschwindigkeit der Datenerfassung zunehmend über Wettbewerbsfähigkeit. Doch wie lässt sich eine lückenlose Rückverfolgbarkeit sicherstellen, ohne den Produktionsfluss zu bremsen? Brady, ein internationaler Hersteller und Anbieter von Komplettlösungen zur Kennzeichnung und zum Schutz von Personen, Produkten und Betriebsstätten, setzt genau hier an und entwickelt Kennzeichnungs- und Identifikationslösungen, die sich direkt in den Produktionsrhythmus des Kunden integrieren lassen.

Ziel ist es, Daten in Echtzeit zu erfassen, zu verarbeiten und systemübergreifend bereitzustellen.

Maßgeschneiderte Lösungen entlang der Produktion

Im Zentrum steht die Fähigkeit, individuelle Kennzeichnungssysteme exakt an bestehende Fertigungsprozesse anzupassen. Die Lösungen können bereits zu Beginn der Produktion implementiert oder in vorhandene Bestückungssysteme eingebunden werden. Dadurch entsteht eine durchgängige Identifikations- und Rückverfolgbarkeitsstruktur, die sich flexibel an unterschiedliche Automatisierungsstufen anpasst. Dabei greifen die Systeme auf verschiedene Technologien zurück. Industrielle Etikettendrucker stellen sicher, dass zur richtigen Zeit das passende Etikett in korrektem Format bereitsteht. Gleichzeitig ermöglichen integrierte Anwendungen wie automatisches Drucken und Anbringen, Direktkennzeichnung per Laser oder die Zuführung vorgedruckter Etiketten eine Anpassung an nahezu jede Produktionsgeschwindigkeit.

Datenfluss in Echtzeit als Grundlage

Ein zentraler Bestandteil der Brady-Lösungen ist die kontinuierliche Datenerfassung entlang der gesamten Produktionskette. Moderne Barcode- und RFID-Lesegeräte erfassen physische Produktdaten präzise und geben diese über gängige Industrieprotokolle unmittelbar an übergeordnete Systeme weiter. Diese Daten bilden die Grundlage für weiterführende Anwendungen, etwa die Erstellung eines digitalen Zwillings. Dadurch lassen sich Produktionsprozesse analysieren, optimieren und kontinuierlich verbessern. Gleichzeitig unterstützt die sofortige Datenverfügbarkeit die Automatisierung von Abläufen und reduziert Fehlerquellen.

Rückverfolgbarkeit ohne Produktionsengpässe

Ein wesentliches Ziel besteht darin, Rückverfolgbarkeit ohne Leistungseinbußen zu ermöglichen. Brady verfolgt den Ansatz, Kennzeichnungslösungen exakt auf das jeweilige Produktionstempo abzustimmen. Unternehmen können aus einem breiten Portfolio die passende Kombination aus Hardware, Software und Materialien wählen, um Engpässe zu vermeiden und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Die eingesetzten Etiketten sind dabei auf industrielle Anforderungen ausgelegt. Sie bleiben über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg lesbar und haften zuverlässig auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Damit wird sichergestellt, dass jedes Bauteil eindeutig identifizierbar bleibt und vollständig zurückverfolgt werden kann.

Integration als strategischer Vorteil

Die Stärke der Brady-Lösungen liegt in der Kombination aus Anpassungsfähigkeit und Systemintegration. Kennzeichnung wird nicht als isolierter Prozess verstanden, sondern als integraler Bestandteil der Produktion. Durch die nahtlose Einbindung in bestehende IT- und Fertigungssysteme entsteht ein durchgängiger Informationsfluss. Für Unternehmen bedeutet das eine höhere Transparenz über alle Produktionsschritte hinweg. Gleichzeitig lassen sich Qualitätssicherung, Compliance und Effizienzsteigerung miteinander verbinden, ohne den Takt der Fertigung zu verlangsamen. Brady positioniert sich damit als Anbieter, der nicht nur Produkte liefert, sondern vollständige, individuell zugeschnittene Lösungen für Identifikation und Rückverfolgbarkeit im industriellen Umfeld bereitstellt.

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BRADY GmbH

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