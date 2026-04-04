Panorama

Handarbeit am Limit: Das Rätsel um die roten Roben an den obersten Gerichtshöfen

Jeder kennt sie aus den Nachrichten, doch kaum jemand weiß, wie schwer sie zu bekommen sind. Die roten Roben unserer Bundesrichter sind weit mehr als nur Dienstkleidung – sie sind ein textiles Meisterwerk, das vom Aussterben bedroht ist. Warum es für den Staat immer schwieriger wird, seine höchsten Hüter der Verfassung angemessen einzukleiden.