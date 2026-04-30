Heereschef warnt: Krieg wird völlig neu geführt

Generalleutnant Christian Freuding, Inspekteur des Heeres, sitzt in einem Helikopter und arbeitet am Rande des Besuchs des deutschen Einsatzkontingentes EUFOR Althea. Die EU-Truppe überwacht die Einhaltung des Dayton-Friedensabkommens, mit dem im Jahr 1995 der Bosnien-Krieg beendet wurde. (Foto: dpa) Foto: Markus Lenhardt