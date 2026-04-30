Panorama

Heereschef warnt: Krieg wird völlig neu geführt

Der Krieg wird nicht nur schneller, sondern unübersichtlicher und technisch radikal verschoben. In Munster testet die Bundeswehr, wie sie in einem Gefechtsfeld ohne klare Schutzräume überhaupt noch handlungsfähig bleibt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.04.2026 12:42
Lesezeit: 3 min
Heereschef warnt: Krieg wird völlig neu geführt
Generalleutnant Christian Freuding, Inspekteur des Heeres, sitzt in einem Helikopter und arbeitet am Rande des Besuchs des deutschen Einsatzkontingentes EUFOR Althea. Die EU-Truppe überwacht die Einhaltung des Dayton-Friedensabkommens, mit dem im Jahr 1995 der Bosnien-Krieg beendet wurde. (Foto: dpa) Foto: Markus Lenhardt

Im Folgenden:

  • Warum das moderne Gefechtsfeld keine sicheren Rückzugsräume mehr bietet.
  • Wie Drohnenmassen die klassische Kriegsführung grundlegend verändern.
  • Welche Rolle KI im Sekundentakt des Gefechts spielt.

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