Wirtschaft

Arbeitsmarkt bleibt im Frühjahr schwach

Der Arbeitsmarkt zeigt auch im April kaum Bewegung. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt nur leicht, bleibt aber klar über der Drei-Millionen-Marke.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.04.2026 10:47
Aktualisiert: 30.04.2026 10:47
Lesezeit: 1 min
Arbeitsmarkt bleibt im Frühjahr schwach
Kommt Frühjahr, kommt Belebung in den Arbeitsmarkt? Dieses Jahr offenbar nicht. (Foto: dpa) Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden:

  • Warum der Arbeitsmarkt trotz Frühling stagniert.
  • Wie die Arbeitslosenzahl knapp über drei Millionen bleibt.
  • Welche Warnung Andrea Nahles erneut ausspricht.

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