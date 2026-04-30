Wirtschaft

BDI-Präsident Leibinger rechnet ab: Regierung ohne Plan, Wirtschaft ohne Vertrauen

Ein Jahr nach Amtsantritt der Bundesregierung zieht der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Peter Leibinger, eine ernüchternde Bilanz – und spart nicht mit Kritik. Vor allem fehle eines: ein klares Zielbild für Deutschlands wirtschaftliche Zukunft.