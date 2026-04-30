Wirtschaft

BDI-Präsident Leibinger rechnet ab: Regierung ohne Plan, Wirtschaft ohne Vertrauen

Ein Jahr nach Amtsantritt der Bundesregierung zieht der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Peter Leibinger, eine ernüchternde Bilanz – und spart nicht mit Kritik. Vor allem fehle eines: ein klares Zielbild für Deutschlands wirtschaftliche Zukunft.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
30.04.2026 09:43
Aktualisiert: 30.04.2026 09:43
Lesezeit: 1 min
BDI-Präsident Leibinger rechnet ab: Regierung ohne Plan, Wirtschaft ohne Vertrauen
"Unternehmen sind nach diesem Jahr zutiefst verunsichert und investieren, wenn überhaupt, vor allem im Ausland", kritisiert Peter Leibinger, BDI-Präsident, die Bundesregierung. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Warum Leibinger der Regierung fehlendes Zielbild vorwirft.
  • Wie Unternehmen zunehmend ins Ausland investieren.
  • Weshalb Bürokratieabbau und Reformen stagnieren.

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