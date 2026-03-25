US-Börsen: US-Marktbericht: Wall Street schließt im Plus trotz Irans Ablehnung des Vorschlags

Die Wall Street hat sich am Mittwoch nach einem ruhigen Dienstag erholt, da die Händler weiterhin die Möglichkeit eines Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran abwägten.

Der Nasdaq stieg, da sich Technologiewerte erholten, während Luftfahrtaktien deutlich zulegten, wobei unter anderem JetBlue einen regelrechten Kurssprung verzeichnete.

NEW YORK

Die Wall Street machte die Verluste vom Dienstag wieder wett. Der Nasdaq lag den Großteil des Handelstages über 1 Prozent im Plus, da die Bemühungen der USA zur Beendigung des Krieges an Fahrt gewannen.

Die Erholung erfolgte, obwohl der Iran einen Vorschlag für eine Waffenruhe abgelehnt und den 15-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump als „übertrieben“ bezeichnet hatte.

„Vorerst scheinen die Aktienanleger gewillt zu sein, das Positive zu sehen und zu hoffen, dass ein Ausweg gefunden werden kann, um eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus zu ermöglichen und die erheblichen Störungen der Energieversorgung zu beenden“, sagte Dan Coatsworth von AJ Bell.

„Solange keine konkreten Gespräche im Gange sind, bleibt es für die Märkte ein Rätselraten, was als Nächstes kommt, und diese Unsicherheit dürfte zu weiterer Volatilität führen“, fügte Coatsworth hinzu.

Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 0,77 Prozent bei 21.929,83 Punkten, während der Dow Jones Industrial Average um 0,66 Prozent auf 46.429,49 Punkte stieg.

Derweil notierte der S&P 500 zum Handelsschluss 0,54 Prozent im Plus bei 6.591,90 Punkten.

Der Rohölpreis stieg im Laufe des Tages stetig an und lag bei Börsenschluss an der Wall Street mit einem Plus von 3,6 Prozent bei über 103 US-Dollar.

Meta beendete den Handel mit einem Plus von 0,33 Prozent, nachdem das Unternehmen eine neue Entlassungswelle angekündigt hatte, von der bis zu 1.000 Mitarbeiter betroffen sind. Mehrere Teams sollen davon berührt sein, darunter der Vertrieb, die Personalbeschaffung und die Hardware-Sparte Reality Labs.

Arm verzeichnete einen Kurssprung von 16,3 Prozent, nachdem das Unternehmen seinen ersten hauseigenen CPU-Chip vorgestellt hatte und von den Analysten von Raymond James von „Market Perform“ auf „Outperform“ hochgestuft worden war.

Walt Disney gab um 0,44 Prozent nach, nachdem der 1-Milliarde-Dollar-Deal mit OpenAI aufgelöst worden war, da das KI-Unternehmen seine App zur Videoerstellung, Sora, eingestellt hatte.

JetBlue stieg um 13,3 Prozent, nachdem Berichte darauf hindeuteten, dass das Unternehmen Optionen für einen Verkauf an einen Konkurrenten prüfe, darunter United Airlines, Alaska Air und Southwest.

United Airlines, die am Dienstag vor Flugpreiserhöhungen von bis zu 20 Prozent gewarnt hatte, verlor 0,6 Prozent, während Alaska Air um 2,1 Prozent zulegte und Southwest mit 0,8 Prozent im Plus lag.

Der multinationale Konzern Merck & Co lag bei Börsenschluss um 2,5 Prozent im Plus, nachdem er der Übernahme von Terns Pharmaceuticals für 6,7 Milliarden US-Dollar zugestimmt hatte, was dem Unternehmen Zugang zu einer vielversprechenden neuen Leukämie-Behandlung verschafft.

Der Online-Händler für Heimtierbedarf Chewy verzeichnete im Dow Jones ebenfalls einen zweistelligen Kursanstieg, nachdem er eine Umsatzprognose für das Jahr abgegeben hatte, die die Erwartungen der Analysten übertraf. Die Aktie beendete den Handel mit einem Plus von 13,2 Prozent.