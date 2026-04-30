Immobilien

Warnsignal für den Immobilienstandort: Justiz-Debakel um Bauruine belastet Investitionsklima

Der Fall des Fellbacher „Schwabenlandtowers“ entwickelt sich von einem lokalen Bau-Skandal zu einem besorgniserregenden Lehrstück für die deutsche Bauwirtschaft. Das drohende Scheitern der strafrechtlichen Aufarbeitung nach fast zehn Jahren Insolvenz offenbart nicht nur die schleppende Arbeitsweise der Wirtschaftsstrafkammern, sondern untergräbt auch die Rechtssicherheit für Investoren und Gläubiger. In einer Zeit, in der die Immobilienbranche ohnehin mit Krisen kämpft, sendet das Signal, dass Insolvenzverschleppung bei Großprojekten nahezu folgenlos bleiben könnte, verheerende Impulse an den Markt und den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg.