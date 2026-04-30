Politik

Rente als Basisabsicherung? Rente nicht mehr sicher - Altersarmut auf Ansage

Der Bundeskanzler löst mit seiner Aussage, dass die staatliche Rente als eine „Basisabsicherung“ nicht mehr reichen wird, große Verunsicherung in Deutschland aus. Momentan liegt die Medianrente bei bis zu 1200 Euro im Monat - davon gehen noch Miete und steigende Sozialversicherungsbeiträge ab. Altersarmut auf Ansage?