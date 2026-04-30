Politik

Rente als Basisabsicherung? Rente nicht mehr sicher - Altersarmut auf Ansage

Der Bundeskanzler löst mit seiner Aussage, dass die staatliche Rente als eine „Basisabsicherung“ nicht mehr reichen wird, große Verunsicherung in Deutschland aus. Momentan liegt die Medianrente bei bis zu 1200 Euro im Monat - davon gehen noch Miete und steigende Sozialversicherungsbeiträge ab. Altersarmut auf Ansage?
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Deutsche Wirtschaftsnachrichten, Mirell Bellmann
30.04.2026 20:08
Lesezeit: 4 min
Rente als Basisabsicherung? Rente nicht mehr sicher - Altersarmut auf Ansage
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) schließt Kürzungen der gesetzlichen Renten aus: Merz auf der 41. Bundestagung der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft. (Foto: dpa) Foto: Florian Wiegand

Im Folgenden:

  • Warum Merz' Aussage zur „Basisabsicherung" eine Koalitionskrise ausgelöst hat.
  • Welche Änderungen bei der gesetzlichen Rente auf künftige Rentner zukommen könnten.
  • Weshalb 69 Prozent der Deutschen nach Merz' Rentenaussage Angst vor Altersarmut haben.

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