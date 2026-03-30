Finanzen

Warum so viele Deutsche Aktien und Fonds links liegen lassen

Milliarden liegen auf Sparbüchern, während Aktien & Co. kaum genutzt werden. Warum viele Deutsche vor Wertpapieren zurückschrecken – und was Experten raten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.03.2026 07:34
Lesezeit: 1 min
Warum so viele Deutsche Aktien und Fonds links liegen lassen
Um Wertpapiere wie Aktien, ETFs, Fonds oder Anleihen macht etwa die Hälfte der Sparer einen Bogen. (Foto: dpa) Foto: Hendrik Schmidt

Im Folgenden:

  • Warum die Hälfte der deutschen Sparer Aktien und ETFs konsequent meidet.
  • Weshalb drei Billionen Euro auf kaum verzinsten Konten in Deutschland schlummern.
  • Was Experten Menschen raten, die ihr Geld zu konservativ anlegen.

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