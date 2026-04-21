Wirtschaft

Bruttoverdienst: Große Unterschiede zwischen Ost und West

Mehr als drei Jahrzehnte nach der Einheit bleibt der Bruttoverdienst zwischen Ost und West deutlich unterschiedlich. Neue Zahlen zeigen eine anhaltende Lücke bei Einkommen und Arbeitsbedingungen. Warum besteht dieser Unterschied weiterhin, und welche Faktoren treiben ihn bis heute an?