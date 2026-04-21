Wirtschaft

Bruttoverdienst: Große Unterschiede zwischen Ost und West

Mehr als drei Jahrzehnte nach der Einheit bleibt der Bruttoverdienst zwischen Ost und West deutlich unterschiedlich. Neue Zahlen zeigen eine anhaltende Lücke bei Einkommen und Arbeitsbedingungen. Warum besteht dieser Unterschied weiterhin, und welche Faktoren treiben ihn bis heute an?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.04.2026 08:51
Aktualisiert: 21.04.2026 08:51
Lesezeit: 1 min
Bruttoverdienst: Große Unterschiede zwischen Ost und West
Der Bruttoverdienst unterscheidet sich weiter stark zwischen Ost und West. (Foto: dpa) Foto: Jens Büttner

Im Folgenden:

  • Warum bleibt der Bruttoverdienst im Osten deutlich niedriger?
  • Wie groß ist die Differenz beim Bruttojahresverdienst aktuell?
  • Welche Rolle spielt Tarifbindung beim Bruttoverdienst?

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