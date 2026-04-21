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Umfrage: Atomausstieg wird kritisch bewertet - Mehrheit dennoch gegen Rückkehr zur Kernenergie

Drei Jahre nach dem Ende der Kernenergie wächst die Kritik in der Bevölkerung. Viele Deutsche zweifeln am damaligen Beschluss, doch ein klarer Konsens fehlt. Soll Atomkraft künftig noch eine Rolle spielen – und wie realistisch ist eine Rückkehr?