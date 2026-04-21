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Umfrage: Atomausstieg wird kritisch bewertet - Mehrheit dennoch gegen Rückkehr zur Kernenergie

Drei Jahre nach dem Ende der Kernenergie wächst die Kritik in der Bevölkerung. Viele Deutsche zweifeln am damaligen Beschluss, doch ein klarer Konsens fehlt. Soll Atomkraft künftig noch eine Rolle spielen – und wie realistisch ist eine Rückkehr?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.04.2026 09:11
Lesezeit: 2 min
Umfrage: Atomausstieg wird kritisch bewertet - Mehrheit dennoch gegen Rückkehr zur Kernenergie
Ehemaliges Atomkraftwerk Gundremmingen vor dem Abriss: Eine Mehrheit spricht sich gegen eine Rückkehr zur Kernenergie aus. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum halten viele Deutsche den Atomausstieg für falsch?
  • Warum genießen erneuerbare Energien weiterhin großen Rückhalt?
  • Was wissen Deutsche über die Katastrophe von Tschernobyl?

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