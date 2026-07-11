Politik

Politik und Gesellschaft: Warum die Geburtenrate in Deutschland weiter sinkt

Die durchschnittliche Zahl der Kinder, die eine Frau in Deutschland zur Welt bringt, ist auf den niedrigsten Wert seit rund 30 Jahren gesunken. Was ein Experte von der Politik - aber auch von der Gesellschaft fordert.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
11.07.2026 09:37
Lesezeit: 2 min
Politik und Gesellschaft: Warum die Geburtenrate in Deutschland weiter sinkt
Bei Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit betrug die Geburtenrate 1,20 Kinder - ein ähnlich niedriger Wert zuletzt vor knapp 30 Jahren im Jahr 1996 gemessen. (Foto: dpa) Foto: Fabian Strauch

Im Folgenden:

  • Wie stark der Geburtenknick die Sozialsysteme belasten wird.
  • Wie anhaltende Krisen für weniger Nachwuchs sorgen. 
  • Was ein Bevölkerungsexperte von Politik und Gesellschaft  fordert.

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