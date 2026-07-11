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Was passiert, wenn eine Kuh eine Smartwatch bekommt?

HeroLabs, das slowenische Start-up des Jahres, hat fast sechstausend Kühe mit den MooHero-Smart-Halsbändern ausgestattet; nun konzentriert sich das Team auf den Vertrieb in Italien.
Autor
avtor
Jana Petkovšek Štakul
11.07.2026 06:03
Lesezeit: 5 min
Was passiert, wenn eine Kuh eine Smartwatch bekommt?
Eine Kuh mit dem intelligenten Halsband MooHero. Die App ermöglicht neben der Überwachung der Aktivitäten der Tiere auch ein umfassendes Reproduktionsmanagement. (Foto: HeroLabs)

Im Folgenden:

  • Wie smarte Halsbänder für Kühe die Digitalisierung der europäischen Landwirtschaft vorantreiben.
  • Warum das prämierte Start-up HeroLabs nun den italienischen Markt erobern will.
  • Weshalb die Gründer von MooHero nach strategischen Investoren aus der Agrarbranche suchen.

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