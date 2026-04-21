Panorama

Rundfunkbeitrag: VGH-Urteil weist Kritik von Klägern zurück

Immer wieder sorgt der Rundfunkbeitrag für Diskussionen über Fairness und Inhalte im ÖRR. Sieben Kläger zogen vor Gericht, um die Zahlung zu stoppen. Doch wie beurteilt die Justiz die Vorwürfe der Einseitigkeit tatsächlich?