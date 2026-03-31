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BTC und ETH stürzen ab? Kein Problem. ConfluxCapital ist der sichere Hafen und zahlt täglich 17.700 $ aus – bei jedem Wetter

Der Markt brach ein, Bitcoin und Ethereum verzeichneten deutliche Kursrückgänge, was zu hohen Verlusten für die Anleger führte.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
31.03.2026 09:00
Lesezeit: 2 min
BTC und ETH stürzen ab? Kein Problem. ConfluxCapital ist der sichere Hafen und zahlt täglich 17.700 $ aus – bei jedem Wetter
ConfluxCapital rückt nun in den Fokus des Marktes – mit niedrigeren Einstiegshürden. (Bildquelle: ConfluxCapital)

Clevere Anleger hatten bereits auf die quantitative Strategie von ConfluxCapital umgestellt und damit stetige Gewinne erzielt sowie Risiken inmitten der Marktvolatilität erfolgreich minimiert.

ConfluxCapital rückt nun in den Fokus des Marktes – mit niedrigeren Einstiegshürden und vielversprechendem Wachstum. Immer mehr Anleger erkennen, dass es besser ist, anstatt Volatilität passiv zu ertragen, innovative Plattformen zu wählen, die wirklich langfristigen Wert bieten.

Vorteile der Conflux Capital Plattform

Strategieverfolgung in Echtzeit, transparente Renditen

Die Plattformoberfläche ist einfach und intuitiv. Sie ermöglicht die Echtzeit-Anzeige des Betriebsstatus Ihrer Arbitragestrategie und der täglichen Renditeentwicklung. So behalten Sie Ihre Investitionsdynamik auf einen Blick im Blick und gestalten Ihr Asset-Management einfacher und effizienter.

Mehrere Sicherheitsmaßnahmen sorgen für maximale Sicherheit Ihrer Gelder.

Durch den Einsatz von 256-Bit-SSL-Verschlüsselung und Sicherheitsstandards auf Bankniveau sowie eines Fondsschutzmechanismus mit einer Deckung von bis zu 125 Millionen US-Dollar schützen wir Ihr Vermögen umfassend.

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Vielfältige Anlagestrategien für unterschiedliche Bedürfnisse

Wir bieten Anlagelösungen von kurzfristigen Tagesstrategien ab 20 $ bis hin zu langfristigen Strategien mit einer breiten Auswahl an quantitativen Modellen, geeignet für verschiedene Kapitalgrößen und Renditeziele.

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Das Plattformsystem arbeitet kontinuierlich und stabil und bietet technischen Support rund um die Uhr, um eine unterbrechungsfreie Strategieumsetzung und reibungslosere, zuverlässigere Renditen zu gewährleisten.

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Schritt 2: Wählen Sie ein Strategiepaket.

Wählen Sie basierend auf Ihrem Budget und Investitionsplan ein geeignetes quantitatives Strategiepaket.

Schritt 3: Einkommen

erzielen Sobald die Strategie aktiviert ist, läuft das System automatisch und ermöglicht es Conflux Capital, kontinuierlich passives Einkommen für Sie zu generieren.

Strategiename

Strategiebetrag

Strategiezyklus

Gesamtertrag

Einstiegsstrategie

$100

2-Tage-Zyklus

$6

Standardstrategie

$1500

10-Tage-Zyklus

$235.5

Fortgeschrittene Strategie

$5000

15-Tage-Zyklus

$1215

Elitestrategie

$25000

25-Tage-Zyklus

$11250

Quantenstrategie

$90000

20-Tage-Zyklus

$36000

Für weitere Strategien klicken Sie bitte hier, um Details anzuzeigen.

Zusammenfassend

lässt sich sagen, dass es dem Markt nie an Volatilität mangeln wird, aber wirklich kluge Anleger können immer einen sicheren Hafen finden, bevor der Sturm kommt.

Während die meisten Anleger die Kursstürze von Bitcoin und Ethereum mit Sorge betrachteten, erzielten diejenigen, die vorausschauend mit der quantitativen Strategie von ConfluxCapital investiert hatten, bereits inmitten der Turbulenzen stabile Gewinne. Dies ist nicht nur eine erfolgreiche Strategie zur Risikovermeidung, sondern auch ein besseres Verständnis – anstatt die Unsicherheit des Marktes passiv zu ertragen, ist es besser, proaktiv einen wissenschaftlich fundierten und effizienten Wachstumspfad zu wählen.

Die Gelegenheit wartet auf niemanden, aber sie ist immer denen vorbehalten, die es wagen, es zu versuchen.

Offizielle Website von ConfluxCapital:[confluxcapital.com]

Kontaktinformationen von ConfluxCapital:info@confluxcapital.com


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