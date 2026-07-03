Wirtschaft

Massenproteste bei Mercedes: IG Metall kündigt „heißen Sommer“ für Autobranche an

Die Fronten in der Automobilindustrie verhärten sich: Tausende Beschäftigte von Mercedes-Benz wollen am heutigen Freitag bundesweit gegen die Verschärfung des Sparkurses bei dem Autobauer protestieren. Die Gewerkschaft IG Metall hat zu den Aktionen vor den Werkstoren aufgerufen und signalisiert damit eine spürbare Gangartverschärfung.