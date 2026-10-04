Panorama

Sie bezahlte ein Croissant mit Karte und tippte ihre PIN ins Trinkgeldfeld

Ein gewöhnlicher Einkauf in einer Bäckerei am Bahnhof von Winterthur endete für eine Seniorin mit einer Abbuchung von rund 1.707 Euro. Offenbar verwechselte sie beim Bezahlen das Trinkgeldfeld mit der PIN-Eingabe. Noch ungewöhnlicher wurde der Fall, als die Zahlung zunächst nicht einmal im System der Bäckerei auftauchte.