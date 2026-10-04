Panorama

Sie bezahlte ein Croissant mit Karte und tippte ihre PIN ins Trinkgeldfeld

Ein gewöhnlicher Einkauf in einer Bäckerei am Bahnhof von Winterthur endete für eine Seniorin mit einer Abbuchung von rund 1.707 Euro. Offenbar verwechselte sie beim Bezahlen das Trinkgeldfeld mit der PIN-Eingabe. Noch ungewöhnlicher wurde der Fall, als die Zahlung zunächst nicht einmal im System der Bäckerei auftauchte.
Autor
avtor
Wojciech Boczoń
04.10.2026 08:38
Lesezeit: 5 min
Sie bezahlte ein Croissant mit Karte und tippte ihre PIN ins Trinkgeldfeld
Kartenpanne in der Schweiz: Croissant kostet plötzlich 1.707 Euro. (Bild: Jens Kalaene/dpa) Foto: Jens Kalaene

Im Folgenden:

  • Wie ein Bedienfehler am Kartenterminal zu einer fehlerhaften Abbuchung von 1.700 Euro führte.
  • Warum die vierstellige Fehlbuchung im Kassensystem des Händlers tagelang nicht auftauchte.
  • Welche technischen Schnittstellenprobleme die Rückabwicklung der fehlerhaften Kartenzahlung verzögerten.

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Wojciech Boczoń

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Wenn es um Banken, Finanzprodukte und die Entwicklung des polnischen Bankensektors geht, gehört Wojciech Boczoń zu den profilierten Stimmen von Bankier.pl. Neben seiner Arbeit als leitender Redakteur von PRNews.pl veröffentlicht er regelmäßig Analysen und die Berichtreihe „Polska bankowość w liczbach“. Mehrfach wurde er für Wirtschaftsjournalismus ausgezeichnet und war 2019 sowie 2026 Finalist beim Preis für Wirtschaftsjournalismus von Press Club Polska. Über Puls Biznesu, das polnische Bonnier-Schwesterunternehmen der DWN, schreibt er gelegentlich auch für die Deutschen Wirtschafts Nachrichten.

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