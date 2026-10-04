Panorama

In Polen wächst die Zahl der Ultrareichen weltweit am schnellsten. Wie lässt sich dieses Phänomen erklären?

In keinem anderen untersuchten Land ist die Zahl der Ultrareichen zuletzt so stark gestiegen wie in Polen. Dahinter stehen ein stärkerer Zloty, hohe Inflation und vor allem kräftiges Wirtschaftswachstum. Doch der Effekt hat mehrere Ursachen.