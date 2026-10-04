Panorama

In Polen wächst die Zahl der Ultrareichen weltweit am schnellsten. Wie lässt sich dieses Phänomen erklären?

In keinem anderen untersuchten Land ist die Zahl der Ultrareichen zuletzt so stark gestiegen wie in Polen. Dahinter stehen ein stärkerer Zloty, hohe Inflation und vor allem kräftiges Wirtschaftswachstum. Doch der Effekt hat mehrere Ursachen.
Autor
avtor
Gabriel Chrostowski
04.10.2026 05:52
Aktualisiert: 04.10.2026 07:22
Lesezeit: 6 min
In Polen wächst die Zahl der Ultrareichen weltweit am schnellsten. Wie lässt sich dieses Phänomen erklären?
Warum bringt Polen so viele Superreiche hervor? (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum die Zahl der Ultrareichen in Polen weltweit am schnellsten steigt.
  • Welche Rolle Inflation und der starke Zloty bei diesem Vermögensboom spielen.
  • Weshalb der Zuwachs an polnischen Superreichen nicht zu Lasten der Arbeitnehmer geht.

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Gabriel Chrostowski
Gabriel Chrostowski ist Journalist bei Puls Biznesu, dem polnischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit polnischer Perspektive auf Wirtschaft und Unternehmen. Bei Puls Biznesu ist er für makroökonomische und branchenspezifische Analysen zuständig. Er taucht gerne in umfangreiche Datensätze und Forschungsstudien ein, um den tatsächlichen Zusammenhängen auf den Grund zu gehen. In seiner Freizeit liest er, geht laufen, spielt Fußball und wandert. Er ist Absolvent der Wirtschaftsuniversität Posen (Poznań University of Economics and Business).
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