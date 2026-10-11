Wirtschaft

Die Krise der deutschen Automobilindustrie: Wo geht die Reise hin?

Die deutsche Automobilindustrie, das historische Rückgrat des nationalen Wohlstands, steckt in ihrer schwersten Krise seit Jahrzehnten. Konzerne wie Volkswagen, Mercedes Benz und BMW reagieren mit drastischen Sparprogrammen, Drohungen auf Werkschließung und Stellenabbau auf den massiven Druck des globalen Marktes. So sind die Aussichten.