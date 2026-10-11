Wirtschaft

Die Krise der deutschen Automobilindustrie: Wo geht die Reise hin?

Die deutsche Automobilindustrie, das historische Rückgrat des nationalen Wohlstands, steckt in ihrer schwersten Krise seit Jahrzehnten. Konzerne wie Volkswagen, Mercedes Benz und BMW reagieren mit drastischen Sparprogrammen, Drohungen auf Werkschließung und Stellenabbau auf den massiven Druck des globalen Marktes. So sind die Aussichten.
Autor
Stephanie Schoen
11.10.2026 05:57
Lesezeit: 4 min
Die Krise der deutschen Automobilindustrie: Wo geht die Reise hin?
Krise der Autoindustrie – Werkschließungen drohen bei VW & Mercedes. Lars Klingbeil fordert härtere Zoll-Maßnahmen gegen China. Wohin steuert die Branche? (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Welches die dringendsten Probleme der deutschen Automobilindustrie sind
  • Was für Maßnahmen in der Industrie aktuell getroffen werden
  • Wie Politik und Gewerkschaften damit umgehen
  • Welche Perspektiven die Schlüsselindustrie hat

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