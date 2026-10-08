Finanzen

Investor Felix: Warum ich bei der Moderna-Aktie trotz 130 Prozent Kurssprung noch genau hinschaue

Die großen Gewinner der ersten Jahreshälfte geraten ins Hintertreffen, während plötzlich Pharma-, Energie- und Industriewerte die Börsenlisten anführen. Besonders die Moderna-Aktie überrascht nach ihrem spektakulären Kurssprung mit erstaunlicher Stärke. Das dritte Quartal zeigt, wie schnell sich die Favoriten der Anleger verschieben und welche Aktien dabei zu Gewinnern und Verlierern wurden.
Autor
avtor
Investor Felix
08.10.2026 07:25
Lesezeit: 8 min
Investor Felix: Warum ich bei der Moderna-Aktie trotz 130 Prozent Kurssprung noch genau hinschaue
Investor Felix nimmt die Moderna-Aktie unter die Lupe. Nach dem rasanten Kursanstieg stellt sich die Frage, wie viel Potenzial die Hoffnung auf neue Krebsmedikamente noch bietet. (Bild: ChatGPT, DWN)

Im Folgenden:

  • Warum die Moderna-Aktie trotz ihres enormen Kurssprungs weiter auf hohem Niveau bleibt.
  • Welche Branchen im dritten Quartal die bisherigen Börsenfavoriten verdrängt haben.
  • Warum Halbleiterwerte wie Infineon und Aixtron plötzlich zu den Verlierern gehören.

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Investor Felix

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