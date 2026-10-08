Finanzen

Investor Felix: Warum ich bei der Moderna-Aktie trotz 130 Prozent Kurssprung noch genau hinschaue

Die großen Gewinner der ersten Jahreshälfte geraten ins Hintertreffen, während plötzlich Pharma-, Energie- und Industriewerte die Börsenlisten anführen. Besonders die Moderna-Aktie überrascht nach ihrem spektakulären Kurssprung mit erstaunlicher Stärke. Das dritte Quartal zeigt, wie schnell sich die Favoriten der Anleger verschieben und welche Aktien dabei zu Gewinnern und Verlierern wurden.