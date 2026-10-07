Finanzen

Beitragsbemessungsgrenzen 2027: Kranken- und Rentenbeiträge steigen deutlich

Für Gutverdiener steigen kommendes Jahr die maßgeblichen Beitragsgrenzen in der Kranken- und Rentenversicherung. Besonders deutlich fällt die Anhebung in der Krankenversicherung aus – auch wegen eines zusätzlichen Aufschlags zur Entlastung der Krankenkassen. Welche neuen Beitragsbemessungsgrenzen ab 2027 gelten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.10.2026 13:32
Lesezeit: 1 min
Beitragsbemessungsgrenzen 2027: Kranken- und Rentenbeiträge steigen deutlich
Beitragsbemessungsgrenzen 2027: Wer muss kommendes Jahr höhere Kranken- und Rentenbeiträge zahlen? (Foto: dpa) Foto: Jens Kalaene

Im Folgenden:

  • Warum die Sozialabgaben für Gutverdiener spürbar steigen.
  • Weshalb die Krankenversicherung besonders teuer wird.
  • Welche neuen Beitragsbemessungsgrenzen ab 2027 gelten.

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