Finanzen

Beitragsbemessungsgrenzen 2027: Kranken- und Rentenbeiträge steigen deutlich

Für Gutverdiener steigen kommendes Jahr die maßgeblichen Beitragsgrenzen in der Kranken- und Rentenversicherung. Besonders deutlich fällt die Anhebung in der Krankenversicherung aus – auch wegen eines zusätzlichen Aufschlags zur Entlastung der Krankenkassen. Welche neuen Beitragsbemessungsgrenzen ab 2027 gelten.