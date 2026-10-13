Finanzen

Hersteller von Metas „Perversen-Brillen“ überrascht mich mit starkem Wettbewerbsvorteil

Meta bringt künstliche Intelligenz mit seinen Smartbrillen immer näher an den Alltag. Produziert werden sie ausgerechnet von einem europäischen Konzern, dessen Aktie tief gefallen ist. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch ein überraschend starker Wettbewerbsvorteil – und zugleich eine ganze Reihe neuer Risiken.
Autor
avtor
Investor Felix
13.10.2026 07:38
Aktualisiert: 13.10.2026 07:55
Lesezeit: 10 min
Hersteller von Metas „Perversen-Brillen“ überrascht mich mit starkem Wettbewerbsvorteil
Meta-Brillen boomen, doch die Aktie stürzt ab. (Bild: ChatGPT. Bearbeitung: DWN)

Im Folgenden:

  • Warum der europäische Brillenkonzern EssilorLuxottica trotz hoher Margen an der Börse abstürzt.
  • Weshalb der Ray-Ban-Mutterkonzern seine Dividenden und Aktienrückkäufe mit neuen Schulden finanziert.
  • Welche juristischen und ethischen Risiken das boomende Geschäft mit Metas Smartbrillen bedrohen.

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