Unternehmen

Firma gründen in 24 Stunden: Was jetzt wirklich möglich ist – und was nicht

Ein eigenes Unternehmen an nur einem Tag gründen: Das neue Bundesportal G24 soll dem behördlichen Zickzackkurs ein Ende setzen. Seit Ende September läuft die Erprobung in der ersten Pilotstadt. Doch wie nah kommt die Praxis dem politischen 24-Stunden-Ziel wirklich?