Unternehmen

Firma gründen in 24 Stunden: Was jetzt wirklich möglich ist – und was nicht

Ein eigenes Unternehmen an nur einem Tag gründen: Das neue Bundesportal G24 soll dem behördlichen Zickzackkurs ein Ende setzen. Seit Ende September läuft die Erprobung in der ersten Pilotstadt. Doch wie nah kommt die Praxis dem politischen 24-Stunden-Ziel wirklich?
Autor
avtor
Anika Völger
23.10.2026 16:00
Lesezeit: 6 min
Firma gründen in 24 Stunden: Was jetzt wirklich möglich ist – und was nicht
Eine Firma an einem Tag gründen? Das Portal G24 soll es möglich machen. Der Praxis-Test zeigt: Wo das System spart – und wo Gründer weiter feststecken (Foto: iStock/ Vasyl Dolmatov). Foto: Vasyl Dolmatov

Im Folgenden:

  • Den aktuellen Stand beim digitalen 24-Stunden-Gründungsprozess.
  • Die Funktionen und Grenzen des neuen Onlineportals.
  • Die verbleibenden Hürden bei Handelsregistereintragung und steuerlicher Erfassung.

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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