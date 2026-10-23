Wirtschaft

EU-Verpackungsverordnung wird zur Kostenfalle: Jetzt muss Brüssel seine eigenen Regeln korrigieren

Eigentlich sollte die EU-Verpackungsverordnung den europäischen Binnenmarkt vereinheitlichen. Doch für kleine Onlinehändler wurde sie zur finanziellen Belastungsprobe. Jetzt will Brüssel gegensteuern. Während das Europaparlament Erleichterungen bis 2035 fordert, verfolgt der EU-Rat einen anderen Ansatz.
Autor
avtor
Gabija Sabaliauskaitė
23.10.2026 10:00
Lesezeit: 12 min
EU-Verpackungsverordnung wird zur Kostenfalle: Jetzt muss Brüssel seine eigenen Regeln korrigieren
Die EU will kleine Unternehmen bei der Verpackungsverordnung entlasten. Unterschiedliche nationale Vorschriften und hohe Verwaltungskosten erschweren bislang den grenzüberschreitenden Handel. (Bild: Sven Hoppe/dpa) Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum will die EU ihre Verpackungsverordnung für kleine Unternehmen entschärfen?
  • Welche Unternehmen profitieren von den geplanten PPWR-Erleichterungen?
  • Wie teuer können Verpackungspflichten für kleine Onlinehändler werden?

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Gabija Sabaliauskaitė
Gabija Sabaliauskaitė ist Autorin bei Verslo žinios, dem litauischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit litauischer Perspektive auf Mittelstand, Unternehmen und Wirtschaftsentwicklung.
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