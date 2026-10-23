Wirtschaft

EU-Verpackungsverordnung wird zur Kostenfalle: Jetzt muss Brüssel seine eigenen Regeln korrigieren

Eigentlich sollte die EU-Verpackungsverordnung den europäischen Binnenmarkt vereinheitlichen. Doch für kleine Onlinehändler wurde sie zur finanziellen Belastungsprobe. Jetzt will Brüssel gegensteuern. Während das Europaparlament Erleichterungen bis 2035 fordert, verfolgt der EU-Rat einen anderen Ansatz.