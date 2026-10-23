Finanzen

Größter Verkauf russischen Goldes seit der Finanzkrise 1998: Weitere Tonnen verschwinden aus den Tresoren

Die neuesten Daten der russischen Zentralbank zeigen, dass die Verkäufe aus den Goldreserven seit Jahresbeginn bereits 62 Tonnen erreicht haben. Das ist die größte Menge seit der Zahlungsunfähigkeit des Staates und der russischen Finanzkrise von 1998.
Autor
avtor
Michał Kubicki
23.10.2026 09:14
Aktualisiert: 23.10.2026 09:14
Lesezeit: 3 min
Größter Verkauf russischen Goldes seit der Finanzkrise 1998: Weitere Tonnen verschwinden aus den Tresoren
Russlands Goldreserven schrumpfen noch weiter: Größter Verkauf seit 1998. (Bild: YuTphotograph/iStock) Foto: YuTphotograph

Im Folgenden:

  • Warum die russische Zentralbank so viel Gold verkauft wie seit 1998 nicht mehr.
  • Wie Moskau seine schrumpfenden Goldreserven zur Umgehung westlicher Sanktionen nutzt.
  • Welche Abnehmer das russische Edelmetall trotz internationaler Handelsverbote aufkaufen.

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Michał Kubicki

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Die Börse begleitet Michał Kubicki schon seit seinem Studium der Finanz- und Rechnungswissenschaften in Lublin; später vertiefte er sein Wissen im Investmentbanking an der Warschauer SGH. Heute arbeitet er im Marktressort von Bankier.pl und steuert für die DWN gelegentlich Gastbeiträge zu Aktien, Finanzmärkten und Unternehmen bei.

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