Finanzen

Größter Verkauf russischen Goldes seit der Finanzkrise 1998: Weitere Tonnen verschwinden aus den Tresoren

Die neuesten Daten der russischen Zentralbank zeigen, dass die Verkäufe aus den Goldreserven seit Jahresbeginn bereits 62 Tonnen erreicht haben. Das ist die größte Menge seit der Zahlungsunfähigkeit des Staates und der russischen Finanzkrise von 1998.