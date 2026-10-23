Finanzen

Warum Frankreich weniger Schulden hat als die USA, dafür aber härter bestraft wird

Die neuesten Eurostat-Daten für das zweite Quartal zeigen, dass die französische Staatsverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung gestiegen ist. Die gute Nachricht: Die slowenische Staatsverschuldung ist relativ gesehen gesunken.