Finanzen

Warum Frankreich weniger Schulden hat als die USA, dafür aber härter bestraft wird

Die neuesten Eurostat-Daten für das zweite Quartal zeigen, dass die französische Staatsverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung gestiegen ist. Die gute Nachricht: Die slowenische Staatsverschuldung ist relativ gesehen gesunken.
Autor
avtor
Albina Kenda
23.10.2026 15:05
Lesezeit: 8 min
Warum Frankreich weniger Schulden hat als die USA, dafür aber härter bestraft wird
Obwohl die USA höhere Schulden haben, gerät Frankreich bei Eurostat Daten und Anleihenrenditen unter Druck: Warum Investoren jetzt besorgt sind (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum Frankreich trotz niedrigerer Schuldenquote stärker unter Finanzmarktdruck steht als die USA.
  • Weshalb politische Unsicherheiten die französischen Anleiherenditen auf ein Mehrjahreshoch treiben.
  • Welche EU-Länder ihre Staatsverschuldung laut den neuen Eurostat-Daten senken konnten.

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Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

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