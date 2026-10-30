Politik

Trumps jüngster Schachzug gegen die Windenergiebranche ließ einen Analysten vom Stuhl rutschen

Die Windindustrie wartet schon lange auf Neuigkeiten zu US-Zöllen auf importierte Windkraftanlagen und -komponenten. Der jüngste Schritt des US-Präsidenten verlängert die Unsicherheit. Laut Analysten ist dies jedoch aus zwei Gründen derzeit weder für die Branche noch für Vestas eine Katastrophe.