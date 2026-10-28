Finanzen

Europäische Banken: Höhere Zinsen dämpfen bereits die Kreditnachfrage

Vor ihrer Zinssitzung veröffentlichte die EZB einen Bericht über den Stand der Kreditvergabe der Banken. Daraus geht hervor, dass ihre restriktivere Geldpolitik bereits Folgen hat. Die Banken im Euroraum haben im dritten Quartal die Kreditbedingungen für Unternehmen und private Haushalte im Durchschnitt verschärft. Dies hat zusammen mit höheren Kreditzinsen bereits stellenweise zu einer geringeren Kreditnachfrage geführt. Ein ähnlicher Trend wird im vierten Quartal erwartet.
Autor
avtor
Albina Kenda
28.10.2026 18:44
Lesezeit: 2 min
Europäische Banken: Höhere Zinsen dämpfen bereits die Kreditnachfrage
Geldpolitik der EZB: Banken im Euroraum verschärfen Kreditbedingungen für Unternehmen und Haushalte. Warum die Kreditnachfrage spürbar sinkt (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Wie die strammere EZB-Geldpolitik die Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum bremst.
  • Warum Banken Anträge auf Wohnungsbaukredite trotz gleicher Vergabekriterien häufiger ablehnen.
  • Weshalb geopolitische Risiken und hohe Zinsen die Nachfrage nach Krediten dämpfen.

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Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

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