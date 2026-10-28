Finanzen

Europäische Banken: Höhere Zinsen dämpfen bereits die Kreditnachfrage

Vor ihrer Zinssitzung veröffentlichte die EZB einen Bericht über den Stand der Kreditvergabe der Banken. Daraus geht hervor, dass ihre restriktivere Geldpolitik bereits Folgen hat. Die Banken im Euroraum haben im dritten Quartal die Kreditbedingungen für Unternehmen und private Haushalte im Durchschnitt verschärft. Dies hat zusammen mit höheren Kreditzinsen bereits stellenweise zu einer geringeren Kreditnachfrage geführt. Ein ähnlicher Trend wird im vierten Quartal erwartet.