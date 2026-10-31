Panorama

Kommunale Schulden wachsen deutlich: Deutschlands Städte unter Druck, die KfW warnt

Die integrierte Verschuldung der deutschen Kommunen ist 2025 deutlich gestiegen. Ende des Jahres entfielen rechnerisch 4.907 Euro Schulden auf jeden Einwohner. Gleichzeitig wächst die Finanzierungslücke vieler Städte und Gemeinden – mit Folgen für öffentliche Investitionen und kommunale Unternehmen.
Autor
avtor
Markus Gentner
31.10.2026 14:51
Lesezeit: 6 min
Kommunale Schulden wachsen deutlich: Deutschlands Städte unter Druck, die KfW warnt
Kommunen sind deutlich stärker verschuldet, es droht ein Investitionsstau. (Symbolbild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie stark die integrierten kommunalen Schulden 2025 gestiegen sind
  • Welche Bundesländer die höchsten Schuldenwerte je Einwohner aufweisen
  • Welche Folgen für kommunale Bauprojekte drohen und wovor die KfW warnt

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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