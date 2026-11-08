Unternehmen

Big Brother: Wie Unternehmen KI zur Überwachung ihrer Mitarbeiter einsetzen

Vom Mithören von Telefongesprächen über die Bewertung von Mitarbeitern bis hin zu Empfehlungen für Gehaltserhöhungen: Co-op, Walmart, Burger King, Multiverse und IBM setzen künstliche Intelligenz bereits ein, um Beschäftigte zu überwachen.
Autor
avtor
Lana Dakić
08.11.2026 12:13
Lesezeit: 9 min
Big Brother: Wie Unternehmen KI zur Überwachung ihrer Mitarbeiter einsetzen
Big Brother im Büro: Wie Unternehmen ihre Mitarbeiter mit KI kontrollieren. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie internationale Konzerne künstliche Intelligenz zur Überwachung und Bewertung ihrer Mitarbeiter einsetzen.
  • Weshalb Führungskräfte den KI-Empfehlungen bei Gehaltserhöhungen in der Praxis kaum widersprechen.
  • Welche Risiken und Gegenreaktionen der verstärkte Einsatz digitaler Kontrollsysteme am Arbeitsplatz auslöst.

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